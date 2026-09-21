Ayodhya News: हनुमान अंश की निर्माता ने महंत नृत्य गोपाल दास से लिया आशीर्वाद

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नागर ने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास से मिलकर ऐसा लगा, जैसे साक्षात हनुमान स्वरूप के दर्शन हुए हों। उनके सामने बैठकर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उन्होंने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास का जीवन अयोध्या की संत परंपरा और श्रीराम भक्ति से गहराई से जुड़ा रहा है।नागर ने कहा कि आज हम जिस राम मंदिर को देख रहे हैं, उसके पीछे दशकों की साधना और संत समाज का संकल्प है। महंत नृत्य गोपाल दास का राम जन्मभूमि से जुड़े प्रयासों में अग्रणी योगदान रहा है। अनुप्रिया ने कहा कि हनुमान अंश के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को व्यापक स्तर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इस यात्रा में संतों का आशीर्वाद विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर शांतनु शुक्ल, जानकी दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे।