Ayodhya News: राज्य स्तरीय बालिका हॉकी में अयोध्या की टीमों का शानदार प्रदर्शन

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अंडर-19 वर्ग में भी अयोध्या की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। टीम ने वाराणसी को पेनाल्टी शूटआउट में एक-शून्य से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। टीम की ओर से सुरभि चौहान, आस्था चौहान, वर्षा और मधुलिका का खेल उत्कृष्ट रहा। विज्ञापन

प्रतियोगिता में अयोध्या की अंडर-17 टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि अंडर-19 टीम तीसरे स्थान पर रही। दोनों टीमों के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों और खेल विभाग में खुशी है। टीम की मैनेजर अंजू रावत और कोच प्रमेंद्र सिंह रहे। अंडर-14 वर्ग के चयनकर्ता योगेश्वर सिंह ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। अंडर-19 वर्ग में भी अयोध्या की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। टीम ने वाराणसी को पेनाल्टी शूटआउट में एक-शून्य से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। टीम की ओर से सुरभि चौहान, आस्था चौहान, वर्षा और मधुलिका का खेल उत्कृष्ट रहा।प्रतियोगिता में अयोध्या की अंडर-17 टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि अंडर-19 टीम तीसरे स्थान पर रही। दोनों टीमों के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों और खेल विभाग में खुशी है। टीम की मैनेजर अंजू रावत और कोच प्रमेंद्र सिंह रहे। अंडर-14 वर्ग के चयनकर्ता योगेश्वर सिंह ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की।

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अयोध्या। रामपुर में आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी बालिका हॉकी प्रतियोगिता में अयोध्या की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-17 वर्ग में अयोध्या ने स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर को एक-शून्य से हराकर जीत दर्ज की। मुकाबले में विभा कटियार, नैंसी सिंह, रूबी यादव और गोलकीपर फरीदा खातून ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।