Ayodhya News: भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप

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सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय ने भाजपा सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल खराब होने और आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में आक्रोश है। महंगाई से किसान, नौजवान और व्यापारी समेत सभी वर्ग परेशान हैं।श्रेया वर्मा ने कहा कि किसानों को अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और खाद के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। अखिलेश कटियार ने भी किसानों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाया।पार्टी प्रवक्ता राकेश यादव ने बताया कि समागम में मौजूद लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष जय सिंह राना, विधानसभा अध्यक्ष रक्षाराम यादव, विधानसभा सचिव गोपीनाथ वर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।