Ayodhya News: बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, उसी तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी श्रद्धालुओं के चढ़ावे को निर्धारित दानपात्र में जमा कराने और उसकी आय-व्यय का सार्वजनिक लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देवमुरारी बापू ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों से संस्थान की आय-व्यय और दान की राशि का लेखा-जोखा मांगा था।उनके मुताबिक, कानूनी माध्यम से जानकारी मांगने पर संस्थान की ओर से यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार किया गया कि वह निजी ट्रस्ट है। देवमुरारी बापू ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी ट्रस्टों की संपत्तियों, आय के स्रोत और चढ़ावे की राशि की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। (संवाद)