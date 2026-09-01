Ayodhya News: हत्या के प्रयास के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

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अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, 23 मई 2026 को रमेश पाठक अपने साथी अखिलेश तिवारी के साथ बाइक से ढेंमवा से अयोध्या आ रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रमेश पाठक को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। अखिलेश तिवारी उन्हें जिला अस्पताल अयोध्या लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि लालाराम ने दो-तीन अज्ञात लोगों के साथ मिलकर कार से बाइक में टक्कर मारकर रमेश पाठक की हत्या का प्रयास किया। मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया है। विज्ञापन

अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, 23 मई 2026 को रमेश पाठक अपने साथी अखिलेश तिवारी के साथ बाइक से ढेंमवा से अयोध्या आ रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रमेश पाठक को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। अखिलेश तिवारी उन्हें जिला अस्पताल अयोध्या लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि लालाराम ने दो-तीन अज्ञात लोगों के साथ मिलकर कार से बाइक में टक्कर मारकर रमेश पाठक की हत्या का प्रयास किया। मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया है।

अयोध्या। मुकदमे की पैरवी के लिए आ रहे रमेश पाठक की बाइक में कार से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर सिविल जज (जूडि.) एफटीसी निवेदिता सिंह ने थाना रौनाही पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर 14 सितंबर तक अनुपालन आख्या अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।