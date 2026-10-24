फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Student Lakshmi becomes DIOS for a day

Ayodhya News: छात्रा लक्ष्मी एक दिन के लिए बनीं डीआईओएस

Sat, 24 Oct 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 24 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Student Lakshmi becomes DIOS for a day
14 -डीआईओएस की कुर्सी पर बैठी लक्ष्मी चौरसिया। -विभाग
अयोध्या। मिशन शक्ति अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा लक्ष्मी चौरसिया को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बनाया गया। इस दौरान उन्होंने डीआईओएस कार्यालय के विभिन्न पटलों और कक्षों का निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली।
विज्ञापन


कार्यालय पहुंचने पर डीआईओएस डॉ. पवन कुमार तिवारी ने कर्मचारियों के साथ पुष्पगुच्छ भेंटकर छात्रा का स्वागत किया। इसके बाद लक्ष्मी चौरसिया ने कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पटल सहायकों से बातचीत कर उनके कार्यों की जानकारी ली और संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया।
विज्ञापन


इस अवसर पर जीजीआईसी की प्रधानाचार्य कुसुमलता, मिशन शक्ति की नोडल प्रभारी अनीता कनौजिया समेत डीआईओएस कार्यालय के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed