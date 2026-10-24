Ayodhya News: शरद पूर्णिमा आज, रामलला को अर्पित होगी खीर

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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला का विशेष पूजन-अर्चन होगा। देर रात पारंपरिक रीति-नीति से खीर का भोग लगाया जाएगा। धार्मिक व्यवस्था प्रमुख इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि संध्या आरती के बाद श्रीरामलला के चल विग्रह को गर्भगृह के बाहर उत्तरी चबूतरे पर ले जाया जाएगा। यहीं विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। अर्चक प्रमुख आचार्य केशव ने सुरक्षा के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र मिश्र को पत्र लिखा था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साकेत भूषण समाज का महोत्सव राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास दंतधावन कुंड पर शाम छह बजे से शुरू होगा। इसमें भगवान विष्णु के शेषनाग पर विराजमान दिव्य स्वरूप सहित कई झांकियां होंगी। 137 वर्ष पुरानी झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। समिति 21 क्विंटल दूध की खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटेगी। आयोजकों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना और अयोध्या की धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाना है।नाका हनुमानगढ़ी में भव्य भजन संध्यानाका हनुमानगढ़ी में भी शरद पूर्णिमा पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। पीठ के महंत रामदास ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर शाम पांच से सात बजे तक श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होगा। इसके बाद शाम सात बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर में विराजमान हनुमंतलला को खीर का भोग अर्पित कर भक्तों में वितरित किया जाएगा।