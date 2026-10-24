Ayodhya News: हनुमानगढ़ी से शुरू सफाई अभियान

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अयोध्या। दीपोत्सव से पहले शहर में सफाई अभियान की शुरुआत शनिवार को हनुमानगढ़ी से हुई। सुबह करीब 7:30 बजे महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने मंदिर में झाड़ू लगाकर अभियान में हिस्सा लिया। नगर निगम के सफाईकर्मियों, अधिकारियों, संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सफाई की।अभियान के दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों से लेकर मंदिर के आसपास और राममंदिर जाने वाले मार्ग पर कूड़ा हटाया गया। पॉलिथीन और कपड़ों के टुकड़े साफ किए गए। साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई गई। महापौर ने मंदिर परिसर और आसपास की सफाई व्यवस्था भी देखी।पंजाबी बाबा की गली में महंत ज्ञानदास के आवासीय परिसर के सामने जल प्याऊ के नीचे गंदा पानी जमा मिला। इस पर महापौर ने जल निगम के अधिकारियों को पानी हटवाने और नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। मंदिर के मुख्य द्वार के पास भी कीचड़ मिलने पर सफाई कराने को कहा।अशर्फी भवन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के पास पुरानी पानी की टंकी पर गंदगी मिली। महापौर ने मुख्य सफाई निरीक्षक राजेश झा को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए।महापौर ने बताया कि 31 अक्तूबर को सरयू नदी के सभी घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, जोनल अधिकारी ज्वाला प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।