Ayodhya News: मेहनत रंग लाई, प्रदेश में अव्वल आईं स्पृहा

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मऊशिवाला स्थित आशीर्वाद पुरम कॉलोनी निवासी स्पृहा सनबीम स्कूल में कक्षा पांच की छात्रा हैं। मूल रूप से गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाले उनके परिवार में खेल के प्रति रुचि बड़े भाई यथार्थ को देखकर जगी। यथार्थ जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता रह चुके हैं। पिता डॉ. सचिन गौतम ने भी बच्चों को खेल के लिए प्रेरित किया।स्पृहा की दिनचर्या सुबह पांच बजे शुरू होती है। सुबह 7:30 बजे तक अभ्यास करने के बाद वह स्कूल जाती हैं। शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक फिर कोर्ट पर अभ्यास करती हैं। रविवार को भी यह क्रम जारी रहता है। डाभासेमर स्टेडियम घर से करीब पांच किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी तय कर नियमित अभ्यास के लिए पहुंचने के साथ वह पढ़ाई पर भी ध्यान देती हैं और कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती हैं।बैडमिंटन के साथ संगीत में भी रुचिस्पृहा को तबला और हारमोनियम बजाने का भी शौक है। गुरु वाहिद अली के मार्गदर्शन में वह संगीत से जुड़ा पांच साल का कोर्स कर चुकी हैं। अयोध्या महोत्सव समेत जिले के कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर चुकी हैं। सहयोगी बच्चों को संगीत सीखते देखकर उनकी भी इसमें रुचि जगी। पिता डॉ. सचिन गौतम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। मां सौम्या राव बेटी को सुबह-शाम अभ्यास के लिए स्टेडियम लेकर जाती हैं। स्पृहा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, भाई, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना, क्रीड़ा सचिव धर्मेंद्र सिंह, बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव अनूप दुबे और प्रशिक्षकों राकेश कुशवाहा, कुलदीप श्रीवास्तव व अनुपम शुक्ला को दिया। उनका सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ ओलंपिक में भारत के लिए खेलना है।