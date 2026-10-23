Ayodhya News: वीआईपी पास के बदले कोई शुल्क मांगे तो करें सूचित

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पास बनवाने के नाम पर कोई शुल्क मांगने या वसूली करने पर श्रद्धालु ट्रस्ट से शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए पास पर मोबाइल नंबर 8009522111 और ईमेल आईडी भी दर्ज की जा रही है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें वीआईपी पास के माध्यम से दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। पास जारी करने की प्रक्रिया में अवैध वसूली रोकने और शिकायत के लिए सीधा माध्यम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।ट्रस्टियों की आईडी से पास बनवाने के नियम में बदलाव : वीआईपी पास जारी करने की व्यवस्था में ट्रस्टियों की आईडी के इस्तेमाल को लेकर भी बदलाव किया गया है।पहले ट्रस्टियों की आईडी से पास बनवाने के लिए कई लोगों के मोबाइल नंबर जोड़े जा सकते थे। इससे अलग-अलग नंबरों के माध्यम से संबंधित ट्रस्टी की आईडी से पास बनवाए जा रहे थे।व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका के बाद ट्रस्ट ने अधिकृत व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक ट्रस्टी पास बनवाने के लिए केवल एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर पास काउंटर पर अधिकृत रूप से दे सकेगा। उसी व्यक्ति के माध्यम से संबंधित ट्रस्टी की आईडी से पास बनवाए जा सकेंगे। (संवाद)