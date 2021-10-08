Ayodhya News: टिन्नू यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

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अवर न्यायालय में रामशंकर यादव की जमानत अर्जी 28 सितंबर को दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट ने 6 अक्तूबर को अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है।अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी हो चुकी है निरस्त : चढ़ावा चोरी प्रकरण में जेल में निरुद्ध अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में ही निरस्त हो चुकी है। 21 सितंबर को रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला की जमानत अर्जी निरस्त की गई थी। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, करुणेश व लवकुश की जमानत अर्जी 22 सितंबर व सुभाष श्रीवास्तव की 8 अक्तूबर को खारिज की गई थी।