Ayodhya News: विज्ञान के प्रश्नों ने परखी विद्यार्थियों की समझ
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 28 Sep 2026 11:39 PM IST
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अयोध्या। अमर उजाला की ओर से आयोजित नेशनल ओलंपियाड लेवल-1 के तहत सोमवार को विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। दिशा करियर इंस्टीट्यूट को सेल्फ सेंटर बनाया गया था। परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
निर्धारित समय से पहले ही विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे थे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें परीक्षा कक्षों में बैठाया गया। प्रश्नपत्र मिलने के बाद विद्यार्थियों ने विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को एकाग्रता के साथ हल किया। प्रश्नपत्र में विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी विद्यार्थियों की जानकारी और विषय की समझ को परखा गया।
परीक्षा के दौरान केंद्र पर व्यवस्थाएं सुचारु रहीं। विद्यार्थियों ने निर्धारित समय में प्रश्नपत्र हल किए। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराई गईं।
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निर्धारित समय से पहले ही विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे थे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें परीक्षा कक्षों में बैठाया गया। प्रश्नपत्र मिलने के बाद विद्यार्थियों ने विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को एकाग्रता के साथ हल किया। प्रश्नपत्र में विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी विद्यार्थियों की जानकारी और विषय की समझ को परखा गया।
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परीक्षा के दौरान केंद्र पर व्यवस्थाएं सुचारु रहीं। विद्यार्थियों ने निर्धारित समय में प्रश्नपत्र हल किए। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराई गईं।
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