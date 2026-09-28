Ayodhya News: चुनावी पराजय की खीझ में संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं

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महापौर ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में एसआईआर समेत प्रमुख निर्णयों को आयोग की सहमति से लिए जाने की बात कही गई है। उनके मुताबिक 24 जून 2025 के मूल आदेश से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रक्रिया लागू करने तक आयोग की सहमति रही।फॉर्म-6 को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि आयोग के अनुसार गैर-एसआईआर अवधि में पूर्व निर्धारित नियम ही लागू हैं।तथ्यों के आधार पर बात रखे विपक्ष : रोली सिंहजिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विषयों पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय आधिकारिक तथ्यों के आधार पर बात रखी जानी चाहिए।