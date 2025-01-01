Ayodhya News: स्वाइन फ्लू के चार संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दो दिन पहले स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर चार मरीजों के नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि जांच में किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मरीजों की जांच के साथ उनकी निगरानी भी की जा रही है, ताकि संक्रमण की आशंका होने पर समय रहते जांच और उपचार उपलब्ध कराया जा सके। विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दो दिन पहले स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर चार मरीजों के नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि जांच में किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मरीजों की जांच के साथ उनकी निगरानी भी की जा रही है, ताकि संक्रमण की आशंका होने पर समय रहते जांच और उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

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अयोध्या। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले चार संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। सभी मरीजों की जांच मेडिकल कॉलेज की मांझा स्थित लैब में कराई गई थी। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं होने के बाद चिकित्सकों ने सभी मरीजों को घर भेज दिया।