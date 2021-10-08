Ayodhya News: रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 50 दिन तक थाने का चक्कर काटती रही दुष्कर्म पीड़िता

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नाबालिग की मां की ओर से दी गई तहरीर में तिहुरा निवासी प्रेमदास यादव उर्फ जसू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। परिवार के मुताबिक, एक अगस्त को घटना की जानकारी मिलने पर मां मौके पर पहुंचीं और शोर मचाया। आसपास के लोग जुटे और आरोपी को पकड़ लिए।परिजनों का दावा है कि 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी थी। अगले दिन थाने पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी देते हुए लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। परिवार का आरोप है कि नाबालिग मानसिक सदमे में थी। इसके बावजूद उसका चिकित्सकीय परीक्षण और महिला पुलिस अधिकारी के माध्यम से बयान दर्ज कराने की कार्रवाई तत्काल नहीं हुई। परिजनों ने बार-बार थाने बुलाने और समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।दुष्कर्म की शिकायत के बजाय पहले परिवार पर एफआईआरमामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस परिवार की ओर से नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत किए जाने का दावा किया जा रहा है, उसी परिवार के खिलाफ दूसरे पक्ष की तहरीर पर एक अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस रिपोर्ट में आरोपी बनाया गया एक युवक घटना के समय गुजरात में था। उन्होंने घटनास्थल, मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।विधायक ने उठाया पुलिस कार्रवाई पर सवालबुधवार को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा। यदि नाबालिग और उसकी मानसिक स्थिति की जानकारी होने के बावजूद शिकायत पर कार्रवाई में लापरवाही हुई है तो संबंधित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर से भी मुलाकात की। एसएसपी ने मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के मुताबिक मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।