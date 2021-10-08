Ayodhya News: अयोध्या की दही-जलेबी और पेड़ा बढ़ाएगा स्वाद

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एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत दीप नारायण मौर्या प्रत्यक्ष रसोई में कुल्हड़ वाली दही-जलेबी तैयार करेंगे। पम्मी मौर्या खाद्य पैकेजिंग के तहत पेड़ा प्रदर्शित करेंगी। एमएसएमई श्रेणी में पूनम सिंह चिकनकारी उत्पाद और सूरजकांत बैटरी निर्माण से जुड़े उत्पाद लेकर शामिल होंगे। विज्ञापन

उपायुक्त उद्योग प्रभात रंजन शुक्ला ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में अयोध्या का स्टॉल विशेष रूप से सजाया जाएगा। यहां आगंतुकों को रामनगरी के पारंपरिक स्वाद और स्थानीय उत्पादों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेड शो से स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को नए बाजार और व्यावसायिक साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। दही-जलेबी और खुरचन पेड़ा अयोध्या की खाद्य परंपरा, जबकि चिकनकारी और बैटरी उत्पाद स्थानीय उद्यमिता व कौशल को प्रदर्शित करेंगे। एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत दीप नारायण मौर्या प्रत्यक्ष रसोई में कुल्हड़ वाली दही-जलेबी तैयार करेंगे। पम्मी मौर्या खाद्य पैकेजिंग के तहत पेड़ा प्रदर्शित करेंगी। एमएसएमई श्रेणी में पूनम सिंह चिकनकारी उत्पाद और सूरजकांत बैटरी निर्माण से जुड़े उत्पाद लेकर शामिल होंगे।उपायुक्त उद्योग प्रभात रंजन शुक्ला ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में अयोध्या का स्टॉल विशेष रूप से सजाया जाएगा। यहां आगंतुकों को रामनगरी के पारंपरिक स्वाद और स्थानीय उत्पादों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेड शो से स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को नए बाजार और व्यावसायिक साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। दही-जलेबी और खुरचन पेड़ा अयोध्या की खाद्य परंपरा, जबकि चिकनकारी और बैटरी उत्पाद स्थानीय उद्यमिता व कौशल को प्रदर्शित करेंगे।

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अयोध्या। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस-2026) के चौथे संस्करण में अयोध्या के पारंपरिक व्यंजन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उत्पाद वैश्विक मंच पर जलवा बिखेरेंगे। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले व्यापार मेले में रामनगरी की कुल्हड़ वाली दही-जलेबी और खुरचन पेड़ा प्रमुख आकर्षण होंगे।