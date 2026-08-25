Ayodhya News: रक्षाबंधन पर उपहारों की धूम, गिफ्ट बाजार हुआ गुलजार

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अयोध्या। रक्षाबंधन नजदीक आते ही बाजारों में उपहारों की खरीदारी तेज हो गई है। भाई बहनों की पसंद और उपयोगिता को ध्यान में रखकर तोहफे खरीद रहे हैं। इस बार सामान्य गिफ्ट के साथ पर्सनलाइज्ड और रोजमर्रा में काम आने वाले सामान की मांग बढ़ी है। फोटो वाले मग, घड़ी, परफ्यूम, टेडी, बैग, डायरी, स्किनकेयर किट, ईयरफोन और स्मार्टवॉच पसंद किए जा रहे हैं। दुकानों पर 100 से 2000 रुपये तक के विकल्प हैं। कम बजट में की-चेन, कॉफी मग, फोटो फ्रेम और डायरी, जबकि अधिक बजट में स्मार्टवॉच, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, पर्सनलाइज्ड हैंपर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे जा रहे हैं। फोटो मग करीब 300 रुपये और फोटो फ्रेम 500 से 900 रुपये में उपलब्ध हैं। कारोबारी दीपक के मुताबिक घड़ियों की कीमत 150 से 1000 और इलेक्ट्रॉनिक सामान 250 से 1200 रुपये तक है। रवि सिंह ने कहा कि वह बहन के लिए पसंदीदा और लंबे समय तक काम आने वाला फोटो गिफ्ट या घड़ी लेना चाहते हैं।