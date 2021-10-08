Ayodhya News: रसमलाई में कीड़ा मिलने के बाद छापा

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मामला सोमवार रात का है। सीवन-वाजिदपुर निवासी फैसल ने दुकान से खरीदी रसमलाई में कीड़ा देखा और संचालक दिनेश कुमार साहू से शिकायत की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर फैसल ने वीडियो बना लिया, जो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई। विज्ञापन

जांच के दौरान प्रतिष्ठान के कर्मचारी रसमलाई, लड्डू समेत अन्य मिठाइयां हटाते नजर आए। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि रबड़ी, छेना, लड्डू और रसमलाई के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्पष्ट होगी। मामला सोमवार रात का है। सीवन-वाजिदपुर निवासी फैसल ने दुकान से खरीदी रसमलाई में कीड़ा देखा और संचालक दिनेश कुमार साहू से शिकायत की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर फैसल ने वीडियो बना लिया, जो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई।जांच के दौरान प्रतिष्ठान के कर्मचारी रसमलाई, लड्डू समेत अन्य मिठाइयां हटाते नजर आए। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि रबड़ी, छेना, लड्डू और रसमलाई के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्पष्ट होगी।

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भेलसर। रसमलाई में कीड़े मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने भेलसर चौराहा स्थित रामनरेश मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। सहायक खाद्य आयुक्त देवाशीष उपाध्याय के नेतृत्व में पहुंची टीम को मिठाई बनाने वाले स्थान पर गंदगी मिली, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई।