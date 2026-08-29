Ayodhya News: तीन करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी

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गोड़पुरवा और कोरैया मार्ग के निर्माण के लिए वन विभाग से समन्वय स्थापित करने पर सहमति बनी। भूमि विनिमय की कार्रवाई कराने को भी बोर्ड ने मंजूरी दी। प्रत्येक वार्ड में सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मेधा ऋषि आश्रम के पुराने मार्ग को नगर पंचायत से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया। जर्जर बिजली के तार और पोल दुरुस्त कराने के लिए बिजली विभाग को पत्र भेजने पर सहमति बनी। छुट्टा गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव : बैठक में बिना साक्ष्य सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित किए जाने को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बोर्ड ने ऐसी सूचनाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। बैठक में सभासद रामावती, सोहन लाल, जमुना प्रसाद, अजीत प्रताप सिंह, राम लगन, केदारनाथ, जितेश कुमार सिंह, तबरेज अहमद, सीतापति, ललित, राजवती, गीता देवी, सफीना खातून और रेशमा यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।