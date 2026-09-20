Ayodhya News: अव्यवस्थाओं के चलते आरोग्य मेले से मरीजों का मोहभंग

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मिल्कीपुर प्रतिनिधि के मुताबिक, पीएचसी खड़भड़िया में बिना प्रकाश व्यवस्था के डॉक्टर मरीजों की जांच करते दिखे। मेले में 51 लोगों ने पंजीकरण कराया। सुबह 11:30 बजे अछोरा की मरीज कमला देवी चर्म रोग का इलाज कराने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि 10 दिन से दवा ले रही हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। कोमल, कार्तिक, इंद्रावती आदि ने बताया कि कई दिनों से बुखार और खांसी आ रही है। डॉ. आलोक रंजन ने उन्हें दवाएं दीं।पीएचसी सरायधनेठी में 53 मरीजों की जांच आयुष चिकित्सक जीपी मौर्य ने की। यहां भी गांठों में दर्द, सर्दी, बुखार और चर्म रोग के अधिक मरीज पहुंचे। नर्स, एएनएम और आशा कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचीं।गद्दौपुर में रहा मरीजों का इंतजारअमानीगंज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गद्दौपुर में इक्का-दुक्का ही मरीज पहुंचते रहे। संविदा पर तैनात आयुष चिकित्सक डॉ. सुमन वर्मा ने 30 मरीजों का इलाज किया। दोपहर 12 बजे तक मेले में महज दो मरीज, जगदीशपुर के तुलसीराम और डीली सरैया की संजू ही पहुंचे थे। यहां के चिकित्साधिकारी राहुल वर्मा वर्षों से अयोध्या एयरपोर्ट पर संबद्ध हैं। मेले के नाम पर विभाग केवल खानापूरी कर रहा है।मौसमी बीमारियों से पीड़ित दिखे मरीजबीकापुर। क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौरे बाजार और कोछा बाजार में जन आरोग्य मेले में सर्दी, जुकाम, पेट दर्द और चर्म रोग से पीड़ित अधिक मरीज पहुंचे। चौरे बाजार में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद इरशाद की टीम ने 53 मरीजों की सेहत जांची और दवाएं दीं। अधिकतर मरीज बुखार, शरीर दर्द, खुजली और मौसमी बीमारियों से पीड़ित थे।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोछा में डॉ. राजेश कुमार, फार्मासिस्ट दुर्गेश पांडेय और स्टाफ ने 35 मरीजों को चिकित्सीय सलाह देने के साथ दवाएं वितरित कीं।शुजागंज मेले में 24 मरीजों की जांच हुईशुजागंज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जन आरोग्य मेले में 24 मरीजों की जांच हुई। डॉ. आलम ने बताया कि 24 मरीजों में सात वायरल फीवर से पीड़ित थे। दो को फंगल इंफेक्शन और 14 मरीजों को खांसी-जुकाम था। जांच के बाद उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं।