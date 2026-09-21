Ayodhya News: जानवर की दहाड़ से कलापुर में दहशत

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सूचना पर वन विभाग के दरोगा हृदयराम, पवन कुमार और पप्पू मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीण राजबहादुर यादव, अंकित पाल, अजय, घनश्याम, राम प्रसाद और भोला गुप्ता ने बताया कि खेत में बाल, नाखून और पंजों के निशान मिले हैं। हालांकि, वनकर्मियों ने मौके से कोई नमूना नहीं लिया। विज्ञापन



क्षेत्राधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि हिंसक जानवर की सूचना पर जांच दल कलापुर भेजा गया था। मामले की जांच की जा रही है। अभी जानवर की पहचान नहीं हो सकी है। ग्रामीणों को पहचान होने तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सूचना पर वन विभाग के दरोगा हृदयराम, पवन कुमार और पप्पू मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीण राजबहादुर यादव, अंकित पाल, अजय, घनश्याम, राम प्रसाद और भोला गुप्ता ने बताया कि खेत में बाल, नाखून और पंजों के निशान मिले हैं। हालांकि, वनकर्मियों ने मौके से कोई नमूना नहीं लिया।क्षेत्राधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि हिंसक जानवर की सूचना पर जांच दल कलापुर भेजा गया था। मामले की जांच की जा रही है। अभी जानवर की पहचान नहीं हो सकी है। ग्रामीणों को पहचान होने तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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रुदौली। कलापुर गांव में पिछले तीन दिनों से हिंसक जानवर की मौजूदगी की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है। शनिवार भोर में ग्रामीणों ने तीन बार तेज दहाड़ सुनने का दावा किया। सुबह खेत में खून की बूंदें, टूटा नाखून और बाल मिलने से ग्रामीणों में भय बढ़ गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी।