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खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले को 68 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 3284 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जो लक्ष्य का महज 4.83 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि में हुई 2247.76 मीट्रिक टन खरीद की तुलना में इस बार 46.10 प्रतिशत अधिक खरीद हुई है। कुल 77 केंद्रों में से 76 पर खरीद शुरू हो चुकी है। पीसीएफ का कुचेरा केंद्र अब तक खरीद शुरू नहीं कर सका है।मिल्कीपुर में सबसे अधिक खरीद, 849 किसानों को मिला लाभमिल्कीपुर तहसील 1094.862 मीट्रिक टन धान खरीद के साथ सबसे आगे है। बीकापुर में 761.545, सदर में 748.660, रुदौली में 474.620 और सोहावल में सबसे कम 204.206 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। अब तक 849 किसानों को खरीद का लाभ मिला है। जिले में पंजीकृत 6703 किसानों में से 4722 का सत्यापन हुआ है। सत्यापन का प्रतिशत 70.45 है। किसानों को देय 808.17 लाख रुपये के सापेक्ष 676.44 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि खराब प्रदर्शन वाले केंद्रों की प्रतिदिन दोपहर दो से तीन बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा होगी। इसमें अनुपस्थित रहने वाले केंद्र प्रभारियों को संबंधित संस्था प्रभारी के साथ शाम छह बजे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) या जिला खरीद अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।पीसीएफ के 16 केंद्र खराब प्रदर्शन की सूची मेंखराब प्रदर्शन वाले 34 केंद्रों में पीसीएफ के 16, पीसीयू के 11, खाद्य विभाग के तीन, भारतीय खाद्य निगम के तीन और मंडी समिति का एक केंद्र शामिल है। इनमें पीसीएफ के 16 केंद्रों में से 10 पर दैनिक खरीद शून्य रही है।