Ayodhya News: कभी थी सियासी अदावत, अब एक तस्वीर में दिखे अभय और खब्बू

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गोसाईगंज विधानसभा सीट पर अभय सिंह और खब्बू तिवारी के बीच लंबे समय से राजनीतिक मुकाबला रहा है। दोनों नेता अलग-अलग चुनावों में एक-दूसरे के सामने ताल ठोकते रहे हैं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह ने खब्बू तिवारी को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2017 के चुनाव में खब्बू तिवारी ने अभय सिंह को हराकर विधानसभा में जगह बनाई। वर्ष 2022 के चुनाव में अभय सिंह ने खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को पराजित कर एक बार फिर गोसाईगंज सीट पर कब्जा जमाया।इस राजनीतिक मुकाबले की एक अहम कड़ी यह भी रही कि अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे, जबकि खब्बू तिवारी भाजपा से अपनी सियासी जमीन मजबूत करते रहे। अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अभय सिंह ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे में दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं और गोसाईगंज सीट पर उनकी राजनीतिक दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं।फिलहाल, गोसाईगंज विधानसभा सीट पर भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह भविष्य के गर्भ में है। हालांकि, विनोद तावड़े के स्वागत के दौरान सामने आई इस तस्वीर ने बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच गोसाईगंज की सियासत को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।साथ दिखे, बातचीत नहीं हुईविनोद तावड़े के स्वागत के दौरान दोनों नेताओं का अगल-बगल नजर आना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गोसाईगंज में दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पुरानी रही है। हालांकि, भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक, दोनों नेता साथ जरूर थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पदाधिकारी का कहना था कि अब दोनों एक ही दल में हैं और संगठन के मजबूत कार्यकर्ता हैं। ऐसे में आने वाले समय में दोनों की एक साथ मौजूदगी वाली तस्वीरें सामने आना स्वाभाविक है।