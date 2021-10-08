Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Naga Sadhu of Hanumangarhi passes away

Ayodhya News: हनुमानगढ़ी के नागा साधु का निधन

Sat, 07 Nov 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 07 Nov 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Naga Sadhu of Hanumangarhi passes away
अयोध्या। हनुमानगढ़ी सागरिया पट्टी के नागा साधु अभय दास का लंबी बीमारी के चलते शुक्रवार को निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान लखनऊ में शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनके निधन से हनुमानगढ़ी में शोक छा गया है।
विज्ञापन

अभय दास सागरिया पट्टी के उत्तराधिकारी महंत व अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत संजय दास के शिष्य थे। उनका अंतिम संस्कार सरयू तट पर शुक्रवार की शाम किया गया। हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेम दास, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास, निर्वाणी अनी अखाड़ा के अध्यक्ष मुरली दास, डॉ़ महेश दास, महंत हेमंत दास, मामा दास, राजेश पहलवान समेत अन्य संतों ने शेाक संवेदना व्यक्त की है। -संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed