Ayodhya News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

विज्ञापन

तबरेज सुबह करीब आठ बजे बाइक से रानीमऊ से भेलसर की ओर जा रहे थे। रेस्टोरेंट के सामने अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें सीएचसी ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।तबरेज हाफिज थे और रानीमऊ स्थित एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। वह चौराहे के पास निर्मल कुटिया के समीप रहते थे। करीब एक माह पहले ही उनके पिता ताहिर कुरैशी की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पटरंगा थाना प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।