फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Markets decked up for Karwa Chauth, traders hopeful of the festival

Ayodhya News: करवा चौथ के लिए सज गए बाजार, कारोबारियों को त्योहार से आस

Sat, 24 Oct 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 24 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Markets decked up for Karwa Chauth, traders hopeful of the festival
15- चौक बाजार में शनिवार को करवा चौथ का सामान खरीदती महिला - संवाद
अयोध्या। करवा चौथ को लेकर शहर के बाजार सज गए हैं। 29 अक्तूबर को पड़ने वाले पर्व के मद्देनजर दुकानों पर शृंगार और पूजन सामग्री के सामान सजा दिए गए हैं। दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद और जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब उन्हें त्योहार नजदीक आने के साथ ही खरीदारी बढ़ने और कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन


बाजार में त्योहार से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। दुकानदारों ने अलग-अलग बजट के सामान उपलब्ध कराए हैं, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकें। कारोबारियों का कहना है कि पर्व में अभी पांच दिन शेष हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन


करवा चौथ की खरीदारी में जरूरी सामान

पूजन सामग्री: पूजा की थाली, करवा, छलनी और जल का लोटा।

पूजा के लिए: रोली, अक्षत, कलावा, सिंदूर, दीपक, रुई की बत्ती, धूप, कपूर, व्रत कथा की पुस्तक, फूल और मिठाई।

शृंगार सामग्री: बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी और अन्य शृंगार के सामान।

इनसेट: दुकानदारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद

चौक बाजार के दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि करवा चौथ को लेकर दुकान पर जरूरी सामान सजा दिया गया है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सामान के कई विकल्प रखे गए हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ही खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


चौक बाजार के दुकानदार आशुतोष ने बताया कि करवा चौथ को लेकर बाजार में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर सकें, इसके लिए विभिन्न प्रकार के सामान उपलब्ध कराए गए हैं। उम्मीद है कि त्योहार से पहले बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और कारोबार अच्छा रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed