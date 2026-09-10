फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Mahant Ramdas presented a book to Akhilesh Yadav

Ayodhya News: महंत रामदास ने अखिलेश यादव को भेंट की ‘सिंह इक्वली’ पुस्तक

Thu, 10 Sep 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 10 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Mahant Ramdas presented a book to Akhilesh Yadav
अ​खिलेश यादव को पुस्तक भेंट करते महंत।
अयोध्या। रामनगरी की प्राचीन पीठ करतलिया आश्रम के महंत बालयोगी रामदास ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में भेंटकर उन्हें अपनी विचारों से जुड़ी पुस्तक ‘सिंह इक्वली’ भेंट की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस पुस्तक की पहली प्रति अखिलेश यादव को भेंट की गई है।
विज्ञापन

पुस्तक भेंट करने के दौरान अखिलेश यादव ने बाल योगी रामदास को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान रामदास ने कहा कि पुस्तक में उनके विचारों को स्थान दिया गया है।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश में पुस्तक की पहली प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट करना उनके लिए विशेष अवसर है। वहीं सपा सुप्रीमो ने पुस्तक में बाल योगी रामदास के विचारों को स्थान दिए जाने की सराहना की और अयोध्यावासियों के लिए इसे गौरवशाली क्षण बताया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed