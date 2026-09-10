Ayodhya News: महंत रामदास ने अखिलेश यादव को भेंट की ‘सिंह इक्वली’ पुस्तक

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पुस्तक भेंट करने के दौरान अखिलेश यादव ने बाल योगी रामदास को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान रामदास ने कहा कि पुस्तक में उनके विचारों को स्थान दिया गया है। विज्ञापन

उत्तर प्रदेश में पुस्तक की पहली प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट करना उनके लिए विशेष अवसर है। वहीं सपा सुप्रीमो ने पुस्तक में बाल योगी रामदास के विचारों को स्थान दिए जाने की सराहना की और अयोध्यावासियों के लिए इसे गौरवशाली क्षण बताया। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

पुस्तक भेंट करने के दौरान अखिलेश यादव ने बाल योगी रामदास को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान रामदास ने कहा कि पुस्तक में उनके विचारों को स्थान दिया गया है।उत्तर प्रदेश में पुस्तक की पहली प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट करना उनके लिए विशेष अवसर है। वहीं सपा सुप्रीमो ने पुस्तक में बाल योगी रामदास के विचारों को स्थान दिए जाने की सराहना की और अयोध्यावासियों के लिए इसे गौरवशाली क्षण बताया। संवाद

अयोध्या। रामनगरी की प्राचीन पीठ करतलिया आश्रम के महंत बालयोगी रामदास ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में भेंटकर उन्हें अपनी विचारों से जुड़ी पुस्तक ‘सिंह इक्वली’ भेंट की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस पुस्तक की पहली प्रति अखिलेश यादव को भेंट की गई है।