Ayodhya News: बंद मकान से लाखों के जेवर और नकदी चोरी

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रामनरेश गोस्वामी 31 मई को इलाज के लिए अहमदाबाद गए थे। 27 अगस्त को लौटने पर घर का सामान चोरी मिला। उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके बेटों के करीब 2.50 लाख रुपये और बहुओं के जेवरात चुरा लिए। चोर गैस सिलिंडर, पंखा, ठेला भी उठा ले गए। साथ ही तीन क्विंटल गेहूं, दो बोरी चावल, दो बोरी सरसों और पीतल के बर्तन भी ले गए। करीब 35 साड़ियां भी चोरी हुई हैं। बताया कि चोर मकान के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे। इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडेय ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।