Ayodhya News: कहीं आवेदकों का इंतजार करते रहे बीएलओ, कहीं उमड़े नए मतदाता

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साखो पारा में कम पहुंचे आवेदक, सिडहिर में 33 आवेदनरानीबाजार/हनुमतनगर। साखो पारा के प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ पर फॉर्म छह और आठ का एक-एक आवेदन मिला, जबकि फॉर्म सात का कोई आवेदन नहीं आया। बीएलओ गीता रानी और लेखपाल मौजूद रहे। सिडहिर नरसिंहपुर में फॉर्म छह के 19, फॉर्म सात के सात और फॉर्म आठ के सात आवेदन मिले। सरियावा के रानी बाजार स्थित जूनियर हाईस्कूल में फॉर्म छह के नौ, फॉर्म सात का एक और फॉर्म आठ के तीन आवेदन आए।हनुमत नगर के रामपुर सरधा के बूथ संख्या 328 पर छह और बूथ संख्या 329 पर 10 नए मतदाता नाम दर्ज कराने पहुंचे। कंपोजिट विद्यालय अकवारा के बूथ संख्या 317 पर 10 और बूथ संख्या 318 पर पांच नए मतदाता पहुंचे।मिल्कीपुर में 25 युवाओं के भरे फॉर्ममिल्कीपुर। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 443 मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहे। इनायतनगर के बूथ संख्या 263, 264 और 265 पर 25 युवाओं के फॉर्म छह भरे गए। इनमें 12 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। बीएलओ कमलेश कुमारी, पूनम मौर्य और कुसुम कुमारी ने बताया कि बूथों पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए घर-घर जाकर आवेदन भरवाने पड़ रहे हैं।दिल्ली का पता होने के कारण नहीं जमा हुआ आवेदनमहबूबगंज/जाना बाजार। भिटौरा के बूथ संख्या 423 पर छह फॉर्म भरे गए। बूथ संख्या 424 और 425 पर बीएलओ नहीं मिले। भैरीपुर के बूथ संख्या 412 और 413 पर तीन-तीन आवेदन आए। शेरवाघाट के बूथ संख्या 415 पर पांच और बूथ संख्या 414 पर 13 फॉर्म भरे गए।राकेश सिंह और हेमलता ने नाम नहीं जुड़ने की शिकायत की। बीएलओ पुरुषोत्तम ने बताया कि उनके आधार कार्ड पर दिल्ली का पता होने के कारण आवेदन जमा नहीं हुआ। हैदरगंज क्षेत्र के इमिलिया, हैदरगंज, जाना बाजार, पछियाना, खपराडीह और चरावां समेत कई मतदान केंद्रों पर बीएलओ और राजस्व कर्मी पुनरीक्षण अभियान में जुटे रहे। नायब तहसीलदार बीकापुर रामखेलावन ने केंद्रों का निरीक्षण किया।छह बूथों पर चला अभियानपूराबाजार। बच्चू लाल इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 399 से 404 तक छह मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहे। पहली बार मतदान के योग्य हुए युवाओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म छह भरवाए गए। बीएलओ ने लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की।