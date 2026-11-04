फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Halwa and upma will be prepared every Friday in council schools

Ayodhya News: परिषदीय विद्यालयों में हर शुक्रवार बनेगा हलवा और उपमा

Wed, 04 Nov 2026 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 04 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Halwa and upma will be prepared every Friday in council schools
अयोध्या। जिले के 1791 परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1.12 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अब प्रत्येक शुक्रवार को अतिरिक्त पोषण आहार मिलेगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत इसी माह से बच्चों को सूजी से तैयार मीठा हलवा और नमकीन उपमा वितरित किया जाएगा। जिले में 1.56 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें करीब 72 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं।
विज्ञापन

योजना फरवरी के तीसरे सप्ताह तक संचालित होगी। इसके लिए एक वितरण दिवस पर करीब 225 किलो तेल, 2.25 टन सब्जी और 674 किलो मूंगफली की जरूरत पड़ेगी।
बीएसए लालचंद्र ने बताया कि हलवा और उपमा तैयार करने के लिए विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को प्रति लाभार्थी प्रति विद्यालय दिवस दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा। विद्यालयों को लाभार्थी बच्चों की संख्या, वितरण की तारीख और खाद्य सामग्री का रिकॉर्ड रखना होगा। खरीद के बिल, स्टॉक पंजिका और वितरण के फोटो भी सुरक्षित रखने होंगे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed