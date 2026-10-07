Ayodhya News: घर-घर से उठाया जाए कूड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 07 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। शहर की सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान, अतिक्रमण, पार्कों के विकास और जरूरतमंद परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मंगलवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने नगर विकास और डूडा के कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
शहरवासियों के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को शत-प्रतिशत कराने, इसके साथ ही नगर क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा गया है। यानी जिन इलाकों में नियमित कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, वहां व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी नगर निकायों पर रहेगी। बैठक में अतिक्रमण हटाने और पार्कों के निर्माण व सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया।
नगर पंचायतों की दुकानों की नीलामी और उनका बाजार मूल्य तय करने के साथ राजस्व वसूली समय से कराने के निर्देश दिए गए हैं। डूडा की योजनाओं में मलिन बस्तियों में चल रहे काम जल्द पूरे कराने तथा पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग भी समय से पूरी कराने के निर्देश हैं। नगर पंचायतों के तालाबों की नीलामी और गौशालाओं के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया भी समयबद्ध करने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहरवासियों के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को शत-प्रतिशत कराने, इसके साथ ही नगर क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा गया है। यानी जिन इलाकों में नियमित कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, वहां व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी नगर निकायों पर रहेगी। बैठक में अतिक्रमण हटाने और पार्कों के निर्माण व सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया।
विज्ञापन
नगर पंचायतों की दुकानों की नीलामी और उनका बाजार मूल्य तय करने के साथ राजस्व वसूली समय से कराने के निर्देश दिए गए हैं। डूडा की योजनाओं में मलिन बस्तियों में चल रहे काम जल्द पूरे कराने तथा पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग भी समय से पूरी कराने के निर्देश हैं। नगर पंचायतों के तालाबों की नीलामी और गौशालाओं के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया भी समयबद्ध करने को कहा गया है।
विज्ञापन