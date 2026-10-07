Ayodhya News: घर-घर से उठाया जाए कूड़ा

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शहरवासियों के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को शत-प्रतिशत कराने, इसके साथ ही नगर क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा गया है। यानी जिन इलाकों में नियमित कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, वहां व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी नगर निकायों पर रहेगी। बैठक में अतिक्रमण हटाने और पार्कों के निर्माण व सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया।नगर पंचायतों की दुकानों की नीलामी और उनका बाजार मूल्य तय करने के साथ राजस्व वसूली समय से कराने के निर्देश दिए गए हैं। डूडा की योजनाओं में मलिन बस्तियों में चल रहे काम जल्द पूरे कराने तथा पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग भी समय से पूरी कराने के निर्देश हैं। नगर पंचायतों के तालाबों की नीलामी और गौशालाओं के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया भी समयबद्ध करने को कहा गया है।