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ठंडी सड़क पर कृष्ण कुमार कसौधन की आशा ट्रंक हाउस नाम से फर्नीचर की दुकान है। बुधवार शाम करीब छह बजे दुकान में जल रहे दीपक से आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान में रखा फर्नीचर और अन्य सामान चपेट में आ गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान का शटर भी क्षतिग्रस्त हो गया।आग लगने की सूचना पर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग बाल्टियों से पानी लेकर आग बुझाने में जुट गए। सूचना पर नगर पंचायत की छोटी दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। नगर पंचायत के कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बार-बार भड़क उठ रही थी। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।करीब एक घंटे बाद अंबेडकरनगर और अयोध्या से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था। दुकान के मालिक कृष्ण कुमार कसौधन ने बताया कि आग लगने से करीब 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।