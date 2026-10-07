Ayodhya News: पूजा-पाठ से समस्या दूर कराने के नाम पर 2.80 करोड़ की ठगी

विज्ञापन

तहरीर के अनुसार महिला जमीन से संबंधित समस्या को लेकर परेशान थीं। इसी दौरान टीवी चैनल पर विवेकानंद महाराज को पूजा-पाठ से बाधाएं दूर करने की बात कहते देखा। संपर्क करने पर उन्हें अयोध्या बुलाया गया और 20 से 25 लाख रुपये लाने को कहा गया। महिला के मुताबिक वह 20 लाख रुपये और 500 ग्राम चांदी का मुकुट लेकर अयोध्या पहुंचीं। एयरपोर्ट पर विवेकानंद, सूरज और रत्नाकर मिले और उन्हें होटल ले गए। आरोप है कि वहां 20 लाख रुपये और चांदी का मुकुट ले लिया गया।महिला के मुताबिक बाद में 20 लाख, 25 लाख और दो लाख रुपये यात्रा खर्च के नाम पर भी लिए गए। इसके अलावा अयोध्या में 10 लाख रुपये और देने का आरोप है। आरोपियों ने अलग-अलग समय पर उससे करीब दो करोड़ नकद और करीब 80 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर, यानी कुल करीब 2.80 करोड़ रुपये लिए। महिला का आरोप है कि रकम मांगने पर पूजा अधूरी रहने और मनोकामना पूरी न होने की बात कहकर दबाव बनाया गया। बाद में मृत्यु का भय दिखाकर भी रकम लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई है।