फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Fire breaks out at Lakshmi Sweets due to a short circuit.

Ayodhya News: लक्ष्मी स्वीट्स में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out at Lakshmi Sweets due to a short circuit.
अयोध्या। कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइंस तिराहे स्थित लक्ष्मी स्वीट्स में मंगलवार शाम करीब चार बजे मीटर के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान बंद होने के कारण शुरुआत में किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख दुकानदार को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की लपटें तेज होने और दुकान के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के कारण तीन दमकल वाहनों को लगाया गया। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद दुकान में रखे छह कॉमर्शियल सिलिंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
विज्ञापन

व्यस्त सिविल लाइंस क्षेत्र में दुकान होने के कारण आग के आसपास फैलने पर बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से स्थिति गंभीर होने से बच गई। हालांकि, आग से दुकान में रखा सामान और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट
अब कुछ नहीं बचा....
दुकान मालिक लक्ष्मण माखेजा के पिता गेडूमल माखेजा का 30 अगस्त को निधन हो गया था। मंगलवार को रामनगर कॉलोनी स्थित अमर शहीद संत कंवर राम धर्मशाला में उनकी पगड़ी रस्म थी। इसी दौरान दुकान में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिवार के महेश कुमार दुकान की स्थिति देखकर भावुक हो गए और कहा, अब कुछ नहीं बचा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। एमपी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed