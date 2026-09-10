Ayodhya News: नशे में पिता पर किया हमला, घर में आग लगाई
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 10 Sep 2026 12:34 AM IST
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बीकापुर। हरिबंसपुर मंगारी ग्राम पंचायत में मंगलवार देर रात शराब के नशे में बेटे ने जमकर बवाल मचाया। घर में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। अपने 75 वर्षीय पिता पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। आग में बाइक और अन्य घरेलू वस्तुएं जलकर राख हो गईं। पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
परिजनों का कहना है कि त्रिभुवन यादव (35) ने नशे की हालत में घर में हंगामा शुरू किया। विवाद बढ़ने पर उसने सामान में आग लगा दी। इसके बाद त्रिभुवन ने अपने पिता अलगू पर हमला कर दिया। दोनों घायलों को एंबुलेंस से बीकापुर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक डॉ. धर्मेंद्र रंजन ने प्राथमिक उपचार किया। दोनों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अलगू और त्रिभुवन दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
चौरे बाजार चौकी प्रभारी बुद्धिमान सिंह ने बुधवार को बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। अभी तक मामले में कोई तहरीर भी नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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परिजनों का कहना है कि त्रिभुवन यादव (35) ने नशे की हालत में घर में हंगामा शुरू किया। विवाद बढ़ने पर उसने सामान में आग लगा दी। इसके बाद त्रिभुवन ने अपने पिता अलगू पर हमला कर दिया। दोनों घायलों को एंबुलेंस से बीकापुर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक डॉ. धर्मेंद्र रंजन ने प्राथमिक उपचार किया। दोनों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अलगू और त्रिभुवन दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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चौरे बाजार चौकी प्रभारी बुद्धिमान सिंह ने बुधवार को बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। अभी तक मामले में कोई तहरीर भी नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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