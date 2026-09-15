Ayodhya News: बीकापुर में समूह सखियों का प्रदर्शन

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इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय उनकी मेहनत के अनुरूप नहीं है। बढ़ती महंगाई में कम मानदेय में काम करना मुश्किल हो रहा है। संगठन की अध्यक्ष राजकुमारी और महामंत्री आराधना के नेतृत्व में महिलाओं ने आवाज उठाई। उन्होंने अधिकारियों से मांगों का शीघ्र समाधान कराने की अपील की। समूह सखियों ने मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। संवाद विज्ञापन

इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय उनकी मेहनत के अनुरूप नहीं है। बढ़ती महंगाई में कम मानदेय में काम करना मुश्किल हो रहा है। संगठन की अध्यक्ष राजकुमारी और महामंत्री आराधना के नेतृत्व में महिलाओं ने आवाज उठाई। उन्होंने अधिकारियों से मांगों का शीघ्र समाधान कराने की अपील की। समूह सखियों ने मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। संवाद

बीकापुर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समूह सखियों ने सोमवार को मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर बीकापुर ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी गणेश दत्त शुक्ला और ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। सखियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाती हैं।