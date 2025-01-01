Ayodhya News: 15 बच्चों की दस्तारबंदी, कुरआन-ए-पाक मुकम्मल होने पर जश्न

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शिफा, खुशनुबह, रहनुमा, अलकमा, मारिया, निशा, खुशी, शबाना, अफजल, तुफैल, अशरफ, इदरीसी, रेहान और आमिर समेत 15 बच्चों ने नाजरा-ए-कुरआन पूरा किया। कुरआन मुकम्मल होने पर मदरसे के उस्तादों और उलेमाओं ने बच्चों को पगड़ी पहनाई और फूलों का हार पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। सभी बच्चे सफेद लिबास में थे और मंच को फूलों से सजाया गया था।उलेमाओं ने कहा कि कुरआन सीखना और उसके बताए हुए नेक रास्ते पर चलना ही असली कामयाबी है। बच्चों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों की खुशहाली और दीन की राह पर चलने के लिए दुआ की।इस अवसर पर कई प्रमुख उलेमाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें मौलाना अरबा फारूखी, सरपरस्त हाफिज गुलाम हुसैन हशमती, हाफिज व कारी अकरम और शायर-ए-आले सुन्नत हिलाल तांडवी शामिल थे।