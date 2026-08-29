Ayodhya News: हॉकी में डाभासेमर स्टेडियम विजेता, खेल दिवस पर हुईं प्रतियोगिताएं

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हॉकी प्रतियोगिता में डाभासेमर स्टेडियम विजेता और नवोदय विद्यालय की टीम उप विजेता रहीं। बैडमिंटन के अंडर-11 बालक वर्ग में अविराज सिंह ने स्वर्ण, शौर्य सिंह ने रजत और अरुषवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता।अंडर-15 बालक वर्ग में विकास प्रजापति विजेता रहे। अंडर-19 बालिका वर्ग में निष्ठा वर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला युगल में लासमी-अंशिका सिंह की जोड़ी विजेता रही, जबकि पुरुष युगल में आयुष मिश्रा-अभिनव गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुष एकल में आयुष शर्मा विजेता रहे। जूडो प्रतियोगिता में बालिका 25 किग्रा में रूही, बालिका 50-51 किग्रा में पूजा राज, 40 किग्रा में सिमरन और 48 किग्रा में तक्षशिला ने विजेता का खिताब हासिल किया। (संवाद)