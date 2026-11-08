Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   CM watched a performance of a foreign Ramlila

Ayodhya News: सीएम ने देखा विदेशी रामलीला का मंचन

Sun, 08 Nov 2026 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 08 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
CM watched a performance of a foreign Ramlila
अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात नौ बजे रामकथा पार्क में विदेशी रामलीला का मंचन देखा। श्रीलंका के कलाकारों ने रावणेश्वरा की प्रस्तुति से सभी को रोमांचित किया। इस प्रस्तुति में रावण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। जबकि दक्षिण अफ्रीका के कलाकारों ने द एपिक अनफोल्ड्स शीर्षक से रामलीला का मंचन किया।
विज्ञापन

करीब 60 मिनट के मंचन में कलाकारों ने पूरी रामकथा को जीवंत कर दिया। इस मंचन का समापन सत्य की खोज, सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाकर अज्ञान व अंधेरा दूर करने के संदेश के साथ हुआ। वहीं लाओस के पांच कलाकारों ने अपनी संस्कृति में रामकथा का मंचन प्रस्तुत कर सभी को मुग्ध कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी कलाकारों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। -संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed