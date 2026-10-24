Ayodhya News: सीट के दावेदारों पर भाजपा ने लिया फीडबैक

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सूत्रों के मुताबिक संभावित प्रत्याशियों की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई गई। इसमें दावेदारी कर रहे नेताओं की संगठन में सक्रियता, स्थानीय स्तर पर उनकी स्थिति और उनके बारे में मिल रहे फीडबैक का आकलन किए जाने की चर्चा है। हालांकि, पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक में टिकट के दावेदारों पर चर्चा होने से इन्कार किया है।दावेदारों की गैरमौजूदगी में संगठन से ली गई जानकारीबैठक की खास बात यह रही कि टिकट के संभावित दावेदारों को इससे दूर रखा गया। मौजूदा विधायक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में चर्चा है कि संभावित प्रत्याशियों को सीधे बुलाने के बजाय संगठन के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति समझने की कोशिश की गई। सूत्रों के अनुसार, इस तरह के फीडबैक में स्थानीय स्तर पर नेताओं की सक्रियता, संगठन के साथ उनके तालमेल और चुनावी तैयारियों में उनकी भूमिका जैसे पहलुओं की जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है।टिकट पर फैसला नहींभाजपा की ओर से बैठक में किसी संभावित प्रत्याशी के नाम पर विचार या टिकट को लेकर निर्णय किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इस बैठक को टिकट वितरण की औपचारिक प्रक्रिया के बजाय चुनाव से पहले संगठन की स्थिति और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का आकलन करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।