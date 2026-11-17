रामलला के भोग-प्रसाद में अब मंदिर परिसर में पाली जाने वाली देशी गायों का दूध, दही और घी इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर में गोसदन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए परिसर में श्रीराम निवास के समीप स्थान चिह्नित कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। गोवंश की देखभाल के लिए यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। शुरुआत आठ से 10 भारतीय नस्ल की देशी गायों से होगी। जरूरत के अनुसार आगे इसका विस्तार भी किया जाएगा।

विज्ञापन