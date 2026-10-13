फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ayodhya: Awadh University professor suspended for inappropriate physical contact with four female students.

अयोध्या : चार छात्राओं से बैड टच, अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निलंबित, गलत तरीके से छूने सहित कई गंभीर आरोप

Tue, 13 Oct 2026 09:58 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 13 Oct 2026 09:58 PM IST
सार

फाइन आर्ट्स विभाग की चार छात्राओं की शिकायतों के बाद कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग से संबद्ध किया गया है।

विज्ञापन
Ayodhya: Awadh University professor suspended for inappropriate physical contact with four female students.
बैड टच (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में चार छात्राओं की शिकायत पर अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं ने प्रोफेसर पर अनुचित तरीके से छूने, अपने केबिन में बुलाने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करा दी है।

विज्ञापन

फाइन आर्ट्स विभाग की चार छात्राओं की शिकायतों के बाद कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग से संबद्ध किया गया है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें - कांग्रेस कार्यालय में जूते लहराए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व खफा, पांच सदस्यों की टीम लगाएगी सच का पता
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - अखिलेश-केशव एक दूसरे पर हुए हमलावर, डिप्टी सीएम ने कहा- सपा प्रमुख की भाषा खराब; हुआ पलटवार भी

विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनय कुमार सिंह के मुताबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने तक प्रोफेसर निलंबित रहेंगे। उधर, प्रोफेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने इसके पीछे साजिश होने की आशंका भी जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed