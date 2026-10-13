अयोध्या : चार छात्राओं से बैड टच, अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निलंबित, गलत तरीके से छूने सहित कई गंभीर आरोप

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में चार छात्राओं की शिकायत पर अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं ने प्रोफेसर पर अनुचित तरीके से छूने, अपने केबिन में बुलाने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करा दी है।

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