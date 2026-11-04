Ayodhya News: विवाहिता को जलाकर मारने का प्रयास, प्राथमिकी दर्ज

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शिकायत के अनुसार, ससुराल वाले दहेज में बाइक और सोने की चेन की मांग कर रहे थे। 24 जून को आरोपियों ने उन्हें रसोई में बंद कर जलाने का प्रयास किया। इसके बाद उनके पांच माह के बेटे को पैर पकड़कर घर के बाहर फेंक दिया, जिससे उसके पैर में चोट आई। विरोध करने पर उनके पिता को भी पीटा गया।पीड़िता का आरोप है कि पति ने बच्चे के इलाज का खर्च भी नहीं दिया। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। महिला थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी पति सौरभ त्यागी, ससुर रामशंकर, सास मीरा देवी समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि जांच कराई जा रही है। संवाद