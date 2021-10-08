Ayodhya News: रवि योग में अयोध्या आएंगे अखिलेश, विपरीत राजयोग का भी बन रहा संयोग

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ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा के अनुसार, 12 दिसंबर शनिवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इस दिन तृतीया और चतुर्थी तिथि का संयोग भी बनेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य और शनिवार के स्वामी शनि हैं। ऐसे में सूर्य और शनि का प्रभाव एक साथ रहने से दिन में मिश्रित ऊर्जा का संयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा, जबकि सूर्योदय से सुबह 11:36 बजे तक जयद योग रहेगा। इसके बाद रिक्ता तिथि और शनिवार के संयोग से सम योग की स्थिति बनेगी। सूर्य और शनि के परस्पर विपरीत प्रभाव को विपरीत राजयोग के रूप में भी देखा जा रहा है।आचार्य प्रवीण के अनुसार, ज्योतिषीय गणना में इस यात्रा से अखिलेश यादव को राजनीतिक चर्चा और लाभ मिलने के संकेत हैं। यात्रा के दौरान उनका पक्ष और राजनीतिक गतिविधियां सुर्खियों में रह सकती हैं। हालांकि, विपरीत राजयोग के प्रभाव के चलते इस लाभ को स्थायी सफलता में बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।दर्शन के बाद साधु-संतों से करेंगे मुलाकातअखिलेश यादव अपने अयोध्या दौरे के दौरान रामनगरी के साधु-संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वह सरयू तट स्थित प्राचीन पीठ करतलिया आश्रम भी जा सकते हैं। आश्रम के महंत बालयोगी रामदास ने बताया कि अखिलेश कई बार आश्रम आने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में उनके अयोध्या दौरे के दौरान आगमन की उम्मीद है। यदि वह आते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा वह जानकीघाट बड़ास्थान मंदिर पहुंचकर साधु-संतों से आशीर्वाद भी ले सकते हैं।