'सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है': आकाश आनंद की अखिलेश को चेतावनी, बोले- आगरा में 'मूर्ख' कहने पर माफी मांगें
बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने अयोध्या के बीकापुर में अभियान रैली के दौरान भाजपा, कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर दलितों के मुद्दों पर अवसरवादिता का आरोप लगाया। आगरा के कार्यक्रम में कथित तौर पर दलितों को 'मूर्ख' कहे जाने पर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से माफी मांगने की मांग की।
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यह हमला 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में एक अभियान रैली के दौरान किया। आनंद ने सपा पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया। उन्होंने आगरा में एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों के लिए सपा नेताओं से माफी की भी मांग की।
सपा बदलती है गिरगिट की तरह रंग
बीकापुर में मीडिया को संबोधित करते हुए आनंद ने बसपा और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच गहरा अंतर बताया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ सपा नेता राम गोपाल यादव को दलितों तक पहुंच, कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड और पिछले विधायी संघर्षों पर घेरा। आनंद ने बसपा प्रमुख मायावती के भाजपा और कांग्रेस के चरित्र-चित्रण को दोहराया। उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीतिक दिशा और सपा के पीडीए अभियान पर सवाल उठाए। आनंद ने कहा कि मायावती सही कहती हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि सिक्का उछालने पर हमेशा दलित और शोषित वर्ग ही हारता है। आनंद ने सपा पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते-आते 'पी' का असली अर्थ सामने आ जाएगा।
आगरा घटना पर माफी की मांग
आनंद ने सपा पर आगरा में हाल ही में हुए एक दलित महासम्मेलन में अस्थायी रूप से आंबेडकर समर्थक रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए पूरी सपा आंबेडकर के अनुयायी बन गई। आनंद ने आरोप लगाया कि उसी मंच से प्रोफेसर राम गोपाल ने दर्शकों को "मूर्ख" कहा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव को इस शब्द के इस्तेमाल के लिए समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। आनंद ने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बटन दबाकर हिसाब चुकाया जाएगा।
सपा के पुराने रिकॉर्ड पर निशाना
आनंद ने सरकार और संसद में सपा के पिछले रिकॉर्ड की भी आलोचना की। उन्होंने 2012 में एससी/एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण बिल का विरोध करने का जिक्र किया। आनंद ने कहा कि सपा ने लोकसभा में बिल की एक प्रति फाड़ दी थी। उन्होंने सपा पर कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी सवाल उठाए। आनंद ने 2000 के मुजफ्फरनगर दंगे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस दंगे में 60 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए थे।
जिलों के नाम बदलने का आरोप
आनंद ने मायावती के प्रशासन के दौरान स्थापित जिलों के नाम बदलने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मायावती के कार्यकाल में बहुजन आंदोलन के महान प्रतीकों के नाम पर जिलों का नामकरण किया गया था। आनंद ने आरोप लगाया कि 2012 में सपा के सत्ता में आते ही उन नामों को व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये केवल नाम या साइनबोर्ड पर लिखे शब्द नहीं थे। ये ऐसे नाम थे जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपना इतिहास सीख सकती थीं। आनंद ने कहा कि आज वही लोग 'पीडीए, पीडीए' का जाप कर दलितों और पिछड़े वर्गों से वोट मांग रहे हैं।