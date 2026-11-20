सपा बदलती है गिरगिट की तरह रंग

बीकापुर में मीडिया को संबोधित करते हुए आनंद ने बसपा और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच गहरा अंतर बताया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ सपा नेता राम गोपाल यादव को दलितों तक पहुंच, कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड और पिछले विधायी संघर्षों पर घेरा। आनंद ने बसपा प्रमुख मायावती के भाजपा और कांग्रेस के चरित्र-चित्रण को दोहराया। उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीतिक दिशा और सपा के पीडीए अभियान पर सवाल उठाए। आनंद ने कहा कि मायावती सही कहती हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि सिक्का उछालने पर हमेशा दलित और शोषित वर्ग ही हारता है। आनंद ने सपा पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते-आते 'पी' का असली अर्थ सामने आ जाएगा।