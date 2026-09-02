Ayodhya News: 43 साल राष्ट्रसेवा के बाद श्रीराम ने सेवा का अवसर दिया, इसे आशीर्वाद मानूंगा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:58 PM IST
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अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी मिलने के बाद सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (61 वर्ष) ने चयन समिति का आभार जताते हुए इसे श्रीराम का आशीर्वाद बताया। उन्होंने कहा कि 43 वर्ष की राष्ट्रसेवा के बाद श्रीराम ने उन्हें राम मंदिर और रामभक्तों की सेवा का अवसर प्रदान किया है।
जिम्मेदारी मिलने के बाद मिश्रा ने कहा कि मैं चयन समिति का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसमें मैं श्रीराम का आशीर्वाद मानूंगा। उन्होंने कहा कि भगवान से उनकी प्रार्थना है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने का सामर्थ्य प्रदान करें। सीईओ ने कहा कि चयन समिति की पूरी प्रक्रिया को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। अब उनकी प्राथमिकता आगे मिलने वाली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ निभाने की है। उन्होंने कहा कि श्रीराम की कृपा से वह आगे राम मंदिर और यहां आने वाले रामभक्तों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकें, यही उनकी प्रार्थना है।
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जिम्मेदारी मिलने के बाद मिश्रा ने कहा कि मैं चयन समिति का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसमें मैं श्रीराम का आशीर्वाद मानूंगा। उन्होंने कहा कि भगवान से उनकी प्रार्थना है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने का सामर्थ्य प्रदान करें। सीईओ ने कहा कि चयन समिति की पूरी प्रक्रिया को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। अब उनकी प्राथमिकता आगे मिलने वाली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ निभाने की है। उन्होंने कहा कि श्रीराम की कृपा से वह आगे राम मंदिर और यहां आने वाले रामभक्तों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकें, यही उनकी प्रार्थना है।
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