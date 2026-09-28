Ayodhya News: स्टेशन पर सो रही बालिका का अपहरण

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बस्ती जिले के खंडौली के हलमाता निवासी नेहा के मुताबिक, उनकी छह वर्षीय बेटी दिव्या और चार वर्षीय मानसी अपनी नानी के साथ 25 सितंबर की शाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की गैलरी में सो रही थीं। कुछ देर बाद दिव्या लापता मिली। स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। 26 सितंबर को जीआरपी थाने में तहरीर दी गई।तहरीर के आधार पर जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस स्टेशन परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। फुटेज में एक व्यक्ति बालिका को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस संदिग्ध की पहचान करने के साथ बालिका के संभावित ठिकाने का पता लगाने में जुटी है।एसओ जीआरपी अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि बालिका की बरामदगी के लिए पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है। आसपास के क्षेत्रों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। बालिका के पिता दीपक हिमाचल में मजदूरी करते हैं। नेहा अपनी मां और बच्चों के साथ अयोध्या धाम स्टेशन पर भीख मांगकर जीवन-यापन करती है।