फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   A confluence of devotion, music, and traditional festivity was witnessed at the Dandiya festival

Ayodhya News: डांडिया महोत्सव में दिखा भक्ति, संगीत और पारंपरिक उत्सव का संगम

Mon, 12 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 12 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
A confluence of devotion, music, and traditional festivity was witnessed at the Dandiya festival
39--रीडगंज ​स्थित एक लॉन में यस म्यूजिकल फाउंडेशन संस्था की ओर से आयोजित गरबा और डांडिया उत्स
अयोध्या। रीडगंज स्थित एक कॉटेज में यश म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से शारदीय नवरात्र के अवसर पर डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। डांडिया नाइट का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में भक्ति, संगीत और पारंपरिक उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि नवरात्र केवल मां दुर्गा की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। वंदना उपाध्याय ने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिये महिलाओं और बालिकाओं को एक-दूसरे से जुड़ने के साथ ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलता है।
विज्ञापन

कार्यक्रम की संयोजक संगीता आहूजा रहीं। इस दौरान सुमिष्ठा मित्रा, आन्या, काजल, आकांक्षा, गंगा, पूनम, अर्चना, निधि, प्रियंका, दिव्यांशी, ईशा, अदिति, अंजलि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed