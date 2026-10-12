Ayodhya News: डांडिया महोत्सव में दिखा भक्ति, संगीत और पारंपरिक उत्सव का संगम

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कार्यक्रम की संयोजक संगीता आहूजा रहीं। इस दौरान सुमिष्ठा मित्रा, आन्या, काजल, आकांक्षा, गंगा, पूनम, अर्चना, निधि, प्रियंका, दिव्यांशी, ईशा, अदिति, अंजलि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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अयोध्या। रीडगंज स्थित एक कॉटेज में यश म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से शारदीय नवरात्र के अवसर पर डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। डांडिया नाइट का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में भक्ति, संगीत और पारंपरिक उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि नवरात्र केवल मां दुर्गा की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। वंदना उपाध्याय ने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिये महिलाओं और बालिकाओं को एक-दूसरे से जुड़ने के साथ ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलता है।