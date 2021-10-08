Ayodhya News: लिफ्ट तैयार, ट्रायल भी पूरा सुविधा शुरू होने का इंतजार

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श्रद्धालुओं की इस समस्या को दूर करने के लिए मंदिर परिसर में लिफ्ट का निर्माण कराया गया है। लिफ्ट बनकर तैयार है और इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक इसे श्रद्धालुओं के लिए शुरू नहीं किया जा सका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब लिफ्ट बनकर तैयार है और उसका ट्रायल भी हो चुका है, तो फिर इसे श्रद्धालुओं के उपयोग के लिए शुरू करने में देरी क्यों हो रही है।राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्गों के साथ ऐसे श्रद्धालु भी शामिल होते हैं, जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है या जो व्हीलचेयर के सहारे चलते हैं। भूतल पर रामलला के दर्शन के बाद प्रथम तल पर स्थित रामदरबार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए आसान नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि जल्द ही दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।