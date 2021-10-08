Ayodhya News: ट्रेन मैनेजर के खाते से 4.02 लाख रुपये उड़ाए

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बिहार के भोजपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पिपरा जयपाल निवासी मंजय कुमार साह वर्तमान में मोदहा, सिविल लाइंस में रहते हैं। वह अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मैनेजर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलते ही बैंक के शाखा प्रबंधक को सूचना दी। इसी दिन साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।31 अक्तूबर को साइबर क्राइम थाना पुलिस लाइन में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद कोतवाली नगर में शिकायत दी। निरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। संबंधित बैंक से खातों का विवरण मांगा गया है। उन्होंने आमजन से साइबर ठगी को लेकर सतर्क रहने और किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। साथ ही कहा कि ठगी की जानकारी मिलते ही तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें।31 अक्तूबर को साइबर क्राइम थाना पुलिस लाइन में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद कोतवाली नगर में शिकायत दी। निरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। संबंधित बैंक से खातों का विवरण मांगा गया है। उन्होंने आमजन से साइबर ठगी को लेकर सतर्क रहने और किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। साथ ही कहा कि ठगी की जानकारी मिलते ही तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें।